Em primeira reunião, Mesa Diretora da Câmara de Botucatu realiza planejamento dos trabalhos legislativos

Na manhã desta quarta-feira (06/01), a Mesa Diretora da Câmara, eleita no último dia 1º de janeiro pelos próprios vereadores, se reuniu na sede do Poder Legislativo para delinear o andamento dos trabalhos parlamentares em 2021. Na primeira reunião do mandato, entraram na pauta assuntos administrativos internos e a programação de uma integração com o novo grupo de vereadores, a acontecer ainda este mês.

Os membros da Mesa ainda demonstraram preocupação com o cenário da pandemia de coronavírus, mantendo as medidas de prevenção ao contágio pela covid-19 já adotadas desde o ano passado. Segundo o último ato da mesa que regulamentou o assunto (Ato da Mesa nº 25/2020), o atendimento presencial está suspenso na Câmara e as sessões ordinárias devem ser realizadas de maneira remota, entre outros protocolos de segurança adotados. Eles pretendem seguir o calendário de classificações do Plano SP, elaborado pelo governo do estado de São Paulo.

“Este encontro, no qual podemos conversar e decidir as ações estratégicas do Legislativo, é importante porque demonstra o modelo que pretendo adotar nos próximos dois anos. Acredito que o diálogo é uma das principais ferramentas de mudança”, fala o presidente da Câmara, Palhinha (DEM).

Além do presidente, estiveram presentes a primeira-secretária, vereadora Cláudia Gabriel (DEM) e o segundo-secretário, vereador Cula (PSDB). A vice-presidente, vereadora Érika da Liga do Bem (Republicanos), que é eleita junto com a Mesa e substitui o presidente em suas ausências, também compareceu.