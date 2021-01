Vigas da Ponte da Rua dos Costas já foram concretadas

A obra, cercada de muitos imóveis, é uma das que exigem maior perícia das equipes

Além da destruição de pontes da região Central de Botucatu e da zona rural, as fortes chuvas de 10 de fevereiro de 2020 também rodaram a ponte da Rua dos Costas, na Vila São Lúcio.

A construção, que já ultrapassou o processo de fundação, tem neste momento equipes empenhadas na construção das vigas de apoio das cabeceiras da ponte. As vigas longitudinais, que darão apoio ao tabuleiro da ponte, já foram concretadas e aguardam a escavação dos muros alas para serem instaladas.

“Essa ponte, ao lado da que está sendo refeita na Rua Rafael Sampaio, é a mais complexa. Mesmo assim continuamos trabalhando no local e confiantes de que em muito breve os moradores da região terão o equipamento pronto, com melhor estrutura e cessão hidráulica do que o dispositivo anterior”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A Prefeitura de Botucatu estima que ainda neste primeiro semestre de 2021 a obra seja finalizada e entregue a população.