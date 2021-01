Adesão ao IPTU Digital teve início em Bauru e oferecerá 5% de desconto

Alternativa permite que, no pagamento à vista, o desconto seja de 10%

Da Redação

Até o dia 31 de janeiro, estará disponível no site da Prefeitura de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) o link para os contribuintes que desejarem optar pelo IPTU Digital. A alternativa permite que, no pagamento à vista, o desconto seja de 10%. Já aqueles que não optarem, receberão o carnê em casa, com desconto de 5% no pagamento à vista. O vencimento, nas duas situações, será em 15 de abril de 2021.

O pagamento parcelado, tanto para quem imprimir o carnê quanto para quem receber pelos Correios, não terá desconto. O parcelamento é permitido em quatro ou nove vezes, dependendo do valor. Cabe ressaltar que o período até o dia 31 deste mês é para o contribuinte optar ou não pelo recebimento do carnê, mas os boletos para pagamento ainda não estarão disponíveis. Isso deve ocorrer no mês de março, mesmo período em que os carnês são enviados para os endereços dos contribuintes. As datas para o pagamento à vista são as mesmas.

Parcela Única

Com desconto (10% no IPTU Digital ou 5% se receber em casa) – 15/04

Sem desconto – 17/05

Pagamento parcelado (sem desconto)

1ª parcela – 15/04

2ª parcela – 17/05

3ª parcela – 15/06

4ª parcela – 15/07

5ª parcela – 16/08

6ª parcela – 15/09

7ª parcela – 15/10

8ª parcela – 16/11

9ª parcela – 15/12