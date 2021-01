Botucatu tem mais de 100 casos de Covid-19 confirmados em 24 horas

Total de óbitos chegou a 62 e o de recuperados, 4192

Da Redação

Em um dia, Botucatu teve o acréscimo de 104 novos casos de Covid-19 confirmados. É o maior valor registrado nos últimos. A informação consta no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.

Com este novo balanço, chegam a 4.655 pessoas que contraíram a doença desde o início da Pandemia.

Nesta quinta-feira, 8 de janeiro, são 23 botucatuenses internados em unidades de saúde para tratamento do novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Hospital das Clínicas é de 63%, com 19 de 30 vagas em uso. Já na rede privada o índice chega a 60%, onde o total da capacidade é de dez leitos.

Além disso, 378 moradores encontram-se em quarentena domiciliar obrigatória, sendo que podem ser processadas criminalmente em caso de descumprimento.

O total de óbitos chegou a 62 e o de recuperados, 4192.