Procura por serviços online do Poupatempo aumentou durante a pandemia

Entre maio e dezembro de 2020, o Poupatempo realizou mais que o dobro de serviços online

Da Redação

Desde a implantação da quarentena no estado de São Paulo, o Poupatempo tem investido na ampliação dos serviços oferecidos de forma online, para garantir mais conforto e segurança à população. Atualmente o cidadão já tem mais de 110 opções disponíveis pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br , aplicativo Poupatempo Digital e totens.

Entre maio e dezembro de 2020, o Poupatempo realizou mais que o dobro de serviços online, 5,1 milhões, em comparação aos atendimentos presenciais, com 2,3 milhões.

O diretor da Prodesp (empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo que gerencia o Poupatempo), Murilo Macedo, destaca que a praticidade de poder concluir serviços na palma da mão, 24 horas por dia, evitando deslocamentos, é essencial nesse período de pandemia. “Nosso objetivo é ampliar cada vez mais a oferta de serviços digitais para facilitar a vida do cidadão, sem abrir mão da qualidade que os usuários do Poupatempo estão acostumados a receber. Agora, sem burocracia, é possível realizar com apenas alguns cliques atendimentos no conforto de casa, com rapidez e segurança”.

Até abril do ano passado, o Poupatempo realizava aproximadamente 22 mil serviços online mensalmente. Com o lançamento do aplicativo Poupatempo Digital, em maio de 2020, o número de atendimentos mensais teve um aumento superior a oito vezes, chegando a 213 mil. Atualmente, já são 116 funcionalidades disponíveis. Até o final de 2021, a meta é oferecer 180 opções digitais.

Entre os serviços mais solicitados pelas plataformas do Poupatempo estão os relacionados à CNH, com 1,5 milhão de pedidos, e o licenciamento de veículos, com 1,1 milhão.

Com a reabertura gradual das unidades, iniciada em 19 de agosto, foram priorizados serviços que dependem da presença do cidadão, como a primeira via do RG, transferência interestadual e mudança na característica do veículo, por exemplo. Além disso, foram adotadas medidas de prevenção no combate ao coronavírus, como a redução da capacidade de atendimento e acesso aos postos mediante agendamento prévio, seguindo protocolos sanitários e as diretrizes do Plano São Paulo.