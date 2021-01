Unesp Botucatu divulga seis novas vagas para professores substitutos

A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) divulgou editais de Concurso Público para Professores Substitutos do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB).

Um dos profissionais contratados ministrará o conjunto de disciplinas Avaliação Escolar: Processos e Indicadores, Metodologia Científica e Redação em Educação, Organização e Gestão do Trabalho Pedagógico, Políticas Educacionais, Tópicos Contemporâneos da Educação.

Também será contratado professor substituto para as disciplinas Didática I, Didática II, Fundamentos de Comunicação e Didática, Subsídios de Comunicação: Leitura e Escrita de Textos Acadêmicos, Avaliação Escolar: Processos e Indicadores.

Há também vaga para ministrar aulas de Biologia: História, Filosofia e Ensino, Filosofia e Metodologia da Ciência. Outro profissional ministrará as disciplinas de Metodologia do Ensino e Diretrizes Curriculares para o Ensino de Biologia, Metodologia do Ensino e Diretrizes Curriculares para o Ensino de Ciências.

Por fim, também será contratado um professor substituto para o conjunto de disciplinas Biodiversidade e Meio Ambiente, Práticas Pedagógicas em Biologia, Universo: Constituição e Movimento, e outro profissional para ministrar as aulas de Ensino-aprendizagem e Currículo e na disciplina: Tecnologias.

Os docentes que ocuparão as vagas mencionadas atuarão sob o regime jurídico da CLT, com remuneração de R$1.331,82. Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o salário será correspondente à titulação.

Para se candidatar às vagas é necessário preencher a ficha de inscrição no site inscricoes.unesp.br, até o dia 5 de fevereiro de 2021.

Mais informações podem ser obtidas nos editais completos no site: https://inscricoes.unesp.br