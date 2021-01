Cidade do México renova frota com 87 ônibus marca Caio

Serão 87 veículos produzidos são do modelo Millennium

Da Redação

A Caio, fabricante de carrocerias de ônibus sediada em Botucatu, anunciou a venda de 87 veículos para a Cidade do México, capital do México.

Serão 87 veículos produzidos são do modelo Millennium, marca Caio, denominados Access no México. Eles fazem parte da renovação de frota da RTP – Rede de Transporte de Passageiros, do sistema coletivo da capital do país.

As unidades 0 km entram em operação nos municípios de Azcapotzalco, Cuajimalpa, Xochimilco, Iztapalapa e Gustavo A. Madero, nas modalidades de serviço Expresso e Ecobus.

As carrocerias seguiram parcialmente desmontadas em forma de SKD até a Volvo, no México, e foram montadas no país, com o acompanhamento técnico de profissionais da Caio.

Com motorização EURO VI, que minimiza a emissão de poluentes, os Access atendem às rígidas normas relacionadas à redução da emissão desses agentes, praticadas na Europa e em alguns países da América Latina como Chile e México.

Todos os ônibus possuem total acessibilidade e comodidade para PcD’s, com itens como rampa para cadeirantes, sinalização em braile e espaço interno na carroceria para cão-guia. São equipados também com piso baixo e ajoelhamento da suspensão, proporcionando conforto e segurança no embarque e desembarque de passageiros.

As unidades contam com recursos tecnológicos como preparação para GPS, preparação para microcâmera, iluminação interna em LED e itinerários eletrônicos também em LED, localizados em pontos estratégicos da carroceria. O salão interno destaca-se também, por possuir poltronas exclusivas para mulheres.