Nova UBS da Vila São Lúcio começa a atender nesta segunda-feira, 11

Investimento foi de aproximadamente R$ 300 mil

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde concluiu a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Vila São Lúcio. O equipamento, que também atende moradores da Vila São Luiz e arredores, teve todo o piso trocado, bem como reforma da cobertura do prédio, pintura, troca de todo o sistema elétrico, construção de uma nova recepção e banheiros, e instalação de equipamentos de acessibilidade. O investimento foi de aproximadamente R$ 300 mil.

O novo prédio receberá os usuários a partir de segunda-feira, 11. Todos as consultas e procedimentos realizados até então no prédio localizado na Rua Vicente da Rocha Torres, 1010, no Jardim Bom Pastor, voltarão a ser realizados na Rua dos Costas, 211, Vila São Lúcio, incluindo os já agendados.

A UBS da Vila São Lúcio oferece aos pacientes atendimento médico com clínico geral, pediatra e ginecologista. O telefone para contato da Unidade é o (14) 3811-1617.

Serviço:

Unidade de Saúde Básica da Vila São Lúcio

Rua dos Costas, 211, Vila São Lúcio

Telefone: (14) 3811-1617