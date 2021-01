Obras da Escola de Tempo Integral em Vitoriana avançam

Unidade terá capacidade para atender 300 alunos

Da Redação

A última escola de tempo integral em Botucatu a ter sua construção viabilizada foi a localizada no distrito de Vitoriana. As obras no local avançam e as paredes do prédio que abrigará os alunos já começam a ganhar forma.

A Escola de Tempo Integral de Vitoriana terá capacidade para atender 300 alunos. Ao todo, o prédio terá 1,5 mil metros quadrados construídos e terá formato semelhante com outras sete unidades em construção na Cidade nos bairros Jardim Monte Mor, Jardim Itamarati e Maria Luiza (já entregues), e Cohab 1, Santa Maria, Caimã e Cachoeirinha (próximas da conclusão).

“Além dos alunos de Vitoriana, essa nova escola atenderá também alunos do Rio Bonito, Mina, Porto Said, Alvorada da Barra e toda essa região. É um importante investimento na Educação e que também vai dar mais tranquilidade e conforto aos pais que precisam trabalhar, já que garantirá as crianças dentro da Escola durante todo o dia com atividades voltadas para o desenvolvimento delas”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A construção da Escola de Tempo Integral de Vitoriana faz parte de uma parceria entre a Prefeitura de Botucatu e a Construtora Ecovita. A empresa, em contrapartida aos investimentos na Cidade, doou a mão de obra e os materiais para a construção.

A expectativa da Prefeitura é que neste ano de 2021 a construção seja concluída.