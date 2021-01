Pequenos pacientes da Pediatria do HC de Botucatu recebem Certificado de Bravura

Da Redação

Há mais de 5 anos, a Enfermaria de Pediatria do HCFMB realiza uma ação de humanização para diminuir a ansiedade e aumentar a auto-estima das crianças internadas: a entrega de um certificado de bravura para os guerreiros que enfrentam as temidas agulhas sem derramar uma lágrima sequer. Nos últimos meses, os pequenos também recebem uma medalha de coragem a cada procedimento.

Um destes guerreiros é o Esthevan, de apenas 9 anos, da cidade de Conchas. Uma coleção de certificados e medalhas mostra a valentia do pequeno heroi, para orgulho da mãe Carolini. “Toda vez que o Esthevan faz o procedimento, ele não liga para as picadinhas: pede a medalha e cobra se não tiver este mimo. Ele me pediu para deixar as conquistas em destaque, mostrando a sua coragem. Para mim, esta iniciativa é um grande incentivo para as crianças”.

Supervisora técnica da Enfermaria de Pediatria, Janaina Chinaque Francisco relata que o projeto teve início com as crianças da Oncologia e passou para os pacientes com internações mais longas na Pediatria. “Vimos este certificado como uma forma de premiar a criança e de diminuir o estresse. Além disso, o reconhecimento também estimula a criatividade, pois pode ser pintado de forma personalizada. Os pais ficam contentes porque é um carinho a mais para os filhos, e nós também nos alegramos com as vitórias de nossos pequenos”.