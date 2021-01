Avaré: agente penitenciário é morto em tentativa de assalto

Adriano Alves Koch estava chegando em casa, em um carro de aplicativo

Do R7

Um agente penitenciário reagiu a uma tentativa de assalto, na noite do último sábado (9), mas foi baleado e morreu. O crime aconteceu no Jardim Pirajussara, na região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo.

De acordo com as primeiras informações, o policial Adriano Alves Koch estava chegando em casa, em um carro de aplicativo, por volta das 21h.

Quando foi entrar na residência, os bandidos apareceram e anunciaram o assalto. Houve troca de tiros e o agente foi baleado três vezes. Um dos suspeitos também foi atingido.

Adriano foi socorrido e levado para o Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado no 47º distrito policial, do Capão Redondo.