Conselho de Ética do Cidadania decide pela expulsão de Fernando Cury

Cury foi flagrado em abordagem imprópria contra a deputada Isa Penna

Da Redação

O Conselho de Ética do Cidadania aprovou neste domingo (10) relatório recomendando a expulsão do deputado estadual Fernando Cury, flagrado pelas câmeras da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em abordagem imprópria contra a deputada estadual Isa Penna (PSol). O parecer da Comissão e o relatório devem agora ser encaminhados para a Presidência do Cidadania, à qual caberá convocar o Diretório Nacional para deliberar a respeito e decidir ou não pela expulsão.

Para a relatora do procedimento, Mariete de Paiva Souza, a importunação sexual sofrida pela deputada fere frontalmente o Código de Ética do Cidadania em seu artigo 3º, inciso I. O colegiado também entendeu que, mesmo Isa Penna não sendo filiada ao Cidadania, soma-se ao artigo 3º o que estabelece o artigo 2º, inciso II, do Código de Ética.

“As imagens do plenário por si conferem clareza ao acontecimento, com nitidez, câmeras flagraram um comportamento descabido, rasteiro e incongruente por parte do deputado Fernando Cury contra a deputada Isa Penna. O fato é grave e insolente, não nos permite outra interpretação que não a de estarmos diante de um acontecimento desrespeitoso e afrontoso, que deve ser combatido”, destacou a relatora.

Mariete ressaltou ainda que o caso não pode ser relativizado e lamentou a falta de empatia do deputado quando tentou convencer a todos em plenário de que “aquele era o seu comportamento” e que, se a deputada se “sentiu ofendida”, oferecia as suas desculpas.

“Na direção totalmente oposta dos fatos ocorridos está o Cidadania, que tem em seu programa o compromisso assumido com as bandeiras feministas contra a violência e a exclusão. Por isso, nada menos que sermos exemplares”, sustentou.

A decisão pela expulsão do deputado obedece ao artigo 4º, parágrafo 1º do Código de Ética do Cidadania. “Tendo a eminente relatora Mariete de Paiva Souza apresentado seu relatório e, em não havendo quem dele discordasse ou a ele propusesse emendas, o documento foi aprovado por unanimidade”, completou o presidente do Conselho de Ética Nacional do Cidadania, Alisson Luiz Micoski.