Curso auxilia microempreendedor de Avaré a organizar negócio

Curso será realizado entre os dias 18 e 21 de janeiro

Da Redação

A primeira turma de 2021 do curso ‘Super MEI – Organize seu Negócio’ está com inscrições abertas em Avaré. A capacitação é uma ação do Sebrae Aqui em parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Avaré (ACIA).

O curso voltado para os Microempreendedores Individuais (MEIs) será realizado entre os dias 18 e 21 de janeiro, das 19h às 22h30, na sala de capacitações do Sebrae Aqui. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.

Objetivos

O curso foi formatado para ajudar o MEI a se enxergar como empresário e a organizar seu negócio. O primeiro dia de capacitação é dedicado ao tema “Empreendedor de Sucesso”. A programação ainda inclui orientações sobre formação de preço, fluxo de caixa e marketing digital.

O Super MEI faz parte do programa Empreenda Rápido, uma parceria do Sebrae-SP e Governo de São Paulo que tem como objetivo facilitar a vida do empreendedor e oferecer tudo que ele necessita para abrir ou ampliar o negócio.

Os MEIs certificados ficam habilitados para solicitar crédito com condições diferenciadas no Banco do Povo.

Serviço

As inscrições podem ser feitas no Sebrae Aqui situado na Casa do Cidadão. O endereço é Rua Bahia, nº 1.580, no centro. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (14) 3732-0747 ou (14) 9 8204-0377.