Grupo com 30 pessoas fica ilhado após tromba d’água na Cachoeira da Indiana

Algum tempo depois um guia conseguiu resgatar as pessoas

Do Leia Notícias

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Botucatu, um grupo de cerca de 30 pessoas ficou ilhado na cachoeira da Indiana, neste domingo, 10.

Cerca de 60 pessoas, de um grupo de caminhada, estavam no local quando foram surpreendidas pela forte chuva que atingiu a Cidade. Parte do grupo conseguiu atravessar o rio, mas 30 pessoas ficaram presas. Algum tempo depois um guia conseguiu resgatar as pessoas que estava ilhadas.