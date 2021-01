Lelo Pagani assumirá vaga na Câmara Municipal

Posse ocorrerá dia 18, para substituir Curumim, que voltará a ser secretário

Da Redação

Mudança à vista no corpo de vereadores da Câmara Municipal de Botucatu: com a nomeação do vereador Curumim (PSDB) para o cargo de Secretário Municipal de Participação Popular e Comunicação, quem assume seu lugar, como suplente, é o vereador Lelo Pagani (PSDB).

O suplente de vereador é convocado e nomeado sempre que o titular do cargo se licencia por motivos previstos pelo Regimento Interno da Casa (artigo 287), por exemplo, para encabeçar função de Secretário Municipal ou equivalente. Com a saída de Curumim do Legislativo, o próximo candidato mais votado de seu partido é convocado. No caso, Lelo Pagani, que recebeu 1308 votos na última eleição.

O ato de posse poderá ser assistido por meio de transmissão ao vivo no Facebook, site e TV Câmara Botucatu (canal 31.3 da rede aberta e canal 2 da Claro NET TV). Acompanhe! O evento acontece dia 18 de janeiro, a partir das 18h, de maneira resumida e com acesso restrito aos vereadores em razão das medidas de segurança contra a covid-19.