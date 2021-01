Botucatu: jovem de 19 morre em acidente de trânsito

Hellen Vieira dos Santos chegou a ser socorrida pelos bombeiro

Do Leia Notícias

Em apenas 12 dias, Botucatu já registra um número expressivo de mortes no trânsito. Na madrugada desta terça-feira (12) uma jovem de 19 anos morreu, na Rodovia Domingos Sartori, no acesso entre Botucatu e o campus da Unesp, em um acidente com motocicleta.

Segundo informações, além da vítima fatal havia outra pessoa na moto, esta que se feriu e teve lesões graves no braço. Ela teria pedido o controle da moto e ambas caíram.

Hellen Vieira dos Santos chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no HC de Botucatu. A garupa, de 23 anos foi socorrida com ferimentos e segue internada. Seu estado de saúde é estável.

Hellen Vieira dos Santos foi sepultada na tarde de hoje no Cemitério Jardim. As causas do acidentes serão apuradas.