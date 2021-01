Em Botucatu, shopping instala totens automáticos de medição de temperatura

Basta que o cliente aproxime o pulso e, automaticamente, o aparelho também libera álcool em gel

O Shopping Botucatu implantou mais uma novidade no combate ao novo coronavírus (COVID-19). As entradas de acesso ao empreendimento agora contam com totens eletrônicos de autoatendimento para medição de temperatura.

Basta que o cliente aproxime o pulso e, automaticamente, o aparelho também libera álcool em gel para que a pessoa possa fazer a higienização das mãos.

O empreendimento tem seguido todas as normas em saúde orientadas pelas autoridades competentes. Por este motivo o uso de máscaras é obrigatório.

Serviço – O Shopping Botucatu está aberto de segunda a quinta-feira, das 11 às 21h. De sexta a domingo, das 12 às 22 horas. O estacionamento é gratuito.