Em reunião, Prefeitura cobra rápida finalização do Residencial Cachoeirinha 3

A obra está com 96% da construção concluída

Na tarde desta terça-feira, 12, o Prefeito Mário Pardini convocou um reunião com Caixa Econômica Federal, a construtora Qualyfast e representantes dos contemplados do Residencial Cachoeirinha 3, para discutir sobre a entrega do empreendimento.

A obra está com 96% da construção concluída, porém está com o prazo de entrega expirado, especialmente por conta da empresa responsável ter apresentado dificuldades em cumprir com o estipulado em contrato junto a Caixa.

“Convoquei essa reunião para ao lado dos contemplados cobrar a conclusão e entrega dos apartamentos. Nosso papel neste momento é cobrar as partes para que o quanto antes as famílias do Cachoeirinha 3 realizem o tão esperado sonho da casa própria. Portanto, assim faremos até o dia da entrega”, afirmou o Prefeito Pardini.

A empresa Qualyfast, responsável pela obra, solicitou à Caixa a reprogramação da obra, para conclusão no fim do próximo mês de março.

Após a conclusão, os moradores aguardarão processos burocráticos e participarão de atividades técnico-sociais da Caixa, como sorteio dos apartamentos, palestras sobre convívio em condomínio, escolha de síndico, assinatura de contratos e outros temas.

A Caixa se comprometeu a antecipar alguns desses processos, para que os moradores tenham acesso a seus imóveis o mais breve possível.

O Residencial Cachoeirinha 3 é o último bloco de apartamentos do complexo habitacional lançado em Botucatu a ser entregue. Ao todo, são 992 unidades habitacionais sorteadas para munícipes que se enquadraram na Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida.