Famesp abre vaga de oficial administrativo para Lucy Montoro Botucatu

Inscrições ocorrem no período de 19 a 28 de janeiro de 2021

Da Redação

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) divulga edital de abertura de processo seletivo para contratação de oficial administrativo. O contratado vai prestar serviços na cidade de Botucatu-SP, no Serviço de Reabilitação Lucy Montoro. As inscrições serão recebidas, exclusivamente pela internet, no período de 19 a 28 de janeiro de 2021. A taxa de inscrição é R$35.

Salário mensal inicial em jornada completa de 40 (quarenta) horas semanais para a função em regime C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho) é de R$1.207,00 (um mil duzentos e sete reais). O edital com todos os detalhes já está disponível no site para consulta. O site da Famesp é www.famesp.org.br .

Sobre a unidade

Inaugurado oficialmente em abril de 2018, com início das atividades em 18/6/2018, o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Botucatu está estruturado com uma equipe multiprofissional, somando equipe de assistência e administrativa. Os atendimentos são voltados a pacientes com membros amputados, com lesão medular, lesão encefálica, doenças neurodegenerativas e doenças neuromusculares.

O objetivo do serviço é possibilitar que o paciente atinja o maior grau de independência física, funcional e autonomia pessoal. Para ser atendido na unidade, o cidadão deve morar num dos municípios de abrangência do Pólo Cuesta ou Vale do Jurumirim e procurar uma Unidade Básica de Saúde para que seja preenchido pela equipe municipal um formulário, que será avaliado pela CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). Se os critérios para atendimento no serviço forem atendidos, o paciente será agendado na triagem da unidade.