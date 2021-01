Governo de São Paulo abre inscrições para curso gratuito e online de Libras

Atualmente, vivem quase 500 mil pessoas com deficiência auditiva no estado de São Paulo

Da Redação

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abre inscrições para o curso de educação a distância (EaD) de Libras (Língua Brasileira de Sinais). O curso, totalmente gratuito, está sendo oferecido para todo o estado de São Paulo, a fim de promover a inclusão das pessoas com deficiência.

Para ampliar a autonomia do público com deficiência, o conteúdo tem o objetivo de capacitar o usuário para a comunicação por meio da Libras, a fim de incluir as pessoas com deficiência auditiva que utilizam essa língua para a comunicação.

Em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI), a Secretaria realiza hoje o curso de forma online em virtude da pandemia do novo coronavírus. Os alunos matriculados poderão acessar os conteúdos e aulas e, ao final do curso, receberão o certificado de conclusão.

As inscrições devem ser feitas por meio do formulário https://bit.ly/CursoLibras2021

Importância

Atualmente, vivem quase 500 mil pessoas com deficiência auditiva no estado de São Paulo, de acordo com a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Pensando em facilitar a compreensão de todos e aperfeiçoar a comunicação entre pessoas com e sem esta deficiência, a Secretaria realiza de forma gratuita o Curso de Libras, que em 2020 formou mais de 500 pessoas em diversas regiões do território paulista.