Prefeitura de Avaré assina convênio para aquisição de maquinário agrícola

Avaré tem aproximadamente 787 propriedades rurais

Da Redação

O prefeito de Avaré, Jô Silvestre, assinou convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a aquisição de implementos e maquinário agrícola.

O acordo no valor de R$ 382.225 mil foi firmado no dia 8. A proposta da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento é empregar os novos equipamentos na manutenção de estradas rurais do município, que somam aproximadamente 1250 quilômetros, beneficiando o escoamento da produção.

Avaré tem aproximadamente 787 propriedades que produzem laranja, algodão, soja, cana, leite e gado de corte, além de agricultura familiar.

Etapas

A próxima etapa é a análise do projeto pelo Ministério da Agricultura. As fases posteriores são o envio do recurso e a abertura de licitação, entre outros trâmites legais.