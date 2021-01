Documentário sobre a Tropicália é atração na sessão virtual do Pontos MIS

Tropicália expandiu os horizontes da música brasileira na década de 1960

Da Redação

O documentário “Futuro do pretérito: Tropicalismo now!” será exibido na edição do Bate-papo de Cinema do Pontos MIS que acontece no sábado, 16. Parceria com a Secretaria Municipal da Cultura, o programa de difusão cultural do Museu da Imagem e do Som (MIS) disponibiliza semanalmente várias atrações virtuais, além de cursos.

A Tropicália foi um movimento musical capitaneado por Gilberto Gil e Caetano Veloso que expandiu os horizontes da música brasileira na década de 1960. A película será exibida a partir das 18 horas. A inscrição para a sessão online pode ser feita a partir das 11 horas de quinta-feira, 14, no link www.mis-sp.org.br/pontos_mis. A programação completa também está disponível no endereço eletrônico.

Bate-papo

Já o bate-papo aberto ao público no canal do MIS no YouTube tem início após a exibição. Participam do debate o mediador Eduardo Bordinhon, o diretor do filme Ninho Moraes, o cantor, compositor, multi-instrumentista e ator André Abujamra e o pesquisador e professor de Filosofia da USP Celso Favaretto.

Sinopse

Lançado em 2012, o documentário dirigido por Ninho Moraes e Francisco César Filho traz um olhar direcionado para um dos movimentos culturais mais efervescentes da história do Brasil, a Tropicália.

O filme reúne entrevistas, intervenções artísticas, esquetes e imagens do show de Andre Abujamra, criando uma ligação entre os eventos ocorridos no final da década de 1960 e os dias atuais.