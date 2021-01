Botucatu chega aos 5 mil casos de Covid-19; são 77 botucatuenses com diagnósticos positivos em 24 horas

A Pandemia ainda matou 67 munícipes

Da Redação

A Pandemia de Covid-19 atingiu mais uma marca expressivo em Botucatu nesta quinta-feira, 14 de janeiro. Foram contabilizadas 5.061 casos positivos da doença.

São 77 novos casos confirmados em menos de 24 horas no município. Desse total, 18 botucatuenses estão internados em hospitais para tratamento.

A taxa de ocupação de leitos em UTI no Hospital das Clínicas é de 70%, com 21 das 30 vagas em uso. Já na rede privada este índice está em 40%, com dez vagas disponíveis.

Neste momento, 507 botucatuenses estão em quarentena domiciliar obrigatória, sendo que em caso de descumprimento serão responsabilizados criminalmente.

A Pandemia ainda matou 67 munícipes e outros 4469 estão recuperados.