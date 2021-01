Botucatu: identificado o homem encontrado morto às margens da Marechal Rondon

A Polícia Civil de Botucatu identificou o homem que foi encontrado morto em uma vala nas margens da Rodovia Marechal Rondon, em Botucatu, na manhã desta quinta-feira, 14, próximo da Cascata da Marta.

De acordo com informações, a vítima é Luiz Henrique Barbosa Prazeres, de 34 anos, natural de Osasco, morador do Bairro de Anhumas, em Botucatu.

O corpo dele foi encontrado pela inspeção da Concessionária Rodovias do Tietê ter sido acionada quando uma motocicleta foi localizada tombada em uma área verde. “Com a chegada da equipe de Inspeção localizamos um corpo dentro de uma vala entrelaçado com a vegetação. Pelos vestígios houve colisão com atenuador de impacto. Acreditamos que o homem seguia pelo sentido oeste em uma reta e declive e por motivos a serem esclarecidos veio a cruzar a pista para o sentido leste, vindo a sofrer a queda na ribanceira”, explicou a Concessionária Rodovias do Tietê, que administra esse trecho da rodovia.

A suspeita é que Luiz Henrique tenha morrido em função de uma queda da motocicleta. A Polícia segue investigando o caso. O sepultamento será nesta sexta-feira, 15, às 14 horas, no Cemitério Jardim, em Botucatu.