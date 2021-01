Câmara visita Parque Tecnológico e é convidada a trabalhar pelo conceito de cidade inteligente

Parlamentares saíram da visita com o desafio de aproximar o Poder Legislativo do Parque Tecnológico

Da Redação

Na tarde da quarta-feira (13/01), os vereadores da 18ª Legislatura na Câmara fizeram uma visita ao Parque Tecnológico de Botucatu. Convidado pelo diretor-executivo, Carlos Costa, o grupo foi apresentado à estrutura e funcionamento do local, ouviu demandas, conheceu projetos e tirou dúvidas sobre o equipamento. Em destaque, ficou a apresentação do NEI (Núcleo de Empreendedorismo e Inovação) e do projeto CHIS, que é baseado no conceito de Cidade Humana, Inteligente e Sustentável.

Os parlamentares saíram da visita com o desafio de aproximar o Poder Legislativo do Parque Tecnológico a fim de trabalharem para que Botucatu alcance ainda melhores posições no ranking de cidades inteligentes – hoje, ela ocupa a 80ª posição no Brasil.

Estiveram presentes os vereadores Alessandra Lucchesi, Cula, Érika da Liga do Bem, Marcelo Sleiman, Palhinha, Silvio e o ainda a ser empossado Lelo Pagani.