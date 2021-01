Fatecs divulgam lista de inscrições deferidas após análise do recurso

Classificação geral e a primeira lista de convocação dos candidatos serão divulgadas na próxima quarta-feira (20)

Da Redação

A lista de inscrições deferidas após recurso no processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) está disponível em vestibularfatec.com.br. Novidade no Vestibular para o primeiro semestre de 2021, esta etapa foi acrescentada para dar aos candidatos a oportunidade de retificar notas inseridas e reenviar documentos caso fosse necessário para validar o procedimento de inscrição.

A classificação geral e a primeira lista de convocação dos candidatos também serão divulgadas no site do processo seletivo das Fatecs na próxima quarta-feira (20). O processo para efetivação da matrícula será totalmente online – veja aqui o calendário completo.

Análise do histórico escolar

No processo seletivo para o primeiro semestre de 2021, o ingresso nas Fatecs se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online. A nota final de classificação será definida pela média obtida com as notas de Português e Matemática, ou equivalentes, da segunda série do Ensino Médio, tanto para candidatos que já concluíram ou que estejam cursando a última série deste ciclo em 2020, desde que no ato da matrícula comprovem a conclusão do Ensino Médio.

A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde

dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou em vestibularfatec.com.br.