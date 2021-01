Fundação CASA retoma visitação presencial nesta sexta-feira (15)

Cada jovem receberá a visita quinzenal de um membro da família

Da Redação

Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa nos centros da Fundação CASA poderão receber visitas presenciais de familiares e de parceiros do Programa de Assistência Religiosa (PAR) a partir desta sexta-feira (15/01).

Cada jovem receberá a visita quinzenal de um membro da família, previamente autorizado pela equipe de referência do adolescente no centro socioeducativo.

Para ingressar no local, o visitante terá a temperatura aferida; responderá a um questionário sobre o seu estado de saúde; preencherá uma declaração de que não pertence ao grupo de risco da doença.

O visitante também deverá utilizar máscara durante todo o período da visita e, ainda, realizar todos os cuidados com a higiene, como lavar as mãos com frequência e/ou utilizar álcool em gel.

Familiar ou parceiro do PAR com temperatura corporal acima de 37,2ºC ou que teve contato com pessoa com suspeita ou diagnosticada com Covid-19 há menos de 14 dias não poderá realizar visita.

A duração da visita familiar presencial será de uma hora, observando distanciamento social de 2 metros, em local aberto e procurando evitar o contato físico. Cada centro socioeducativo programará o horário da visitação, que pode acontecer entre 10h e 12h ou entre 14h e 16h. A cada hora será permitido o ingresso de até 15 familiares.

Caso haja suspeita ou confirmação de caso de Covid, a visitação naquele centro será suspensa por 14 dias.