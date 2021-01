Homem é encontrado morto em Rodovia de Botucatu; polícia investiga o caso

Ao lado do corpo foi encontrada uma motocicleta tombada

Do Leia Notícias

A Polícia Civil de Botucatu investiga a morte de um homem, que teve o corpo encontrado na manhã desta quinta-feira, 14, no quilômetro 242 da Rodovia Marechal Rondon, em Botucatu, próximo da Cascata da Marta.

De acordo com a Polícia, ao lado do corpo foi encontrada uma motocicleta tombada. Desta forma, a suspeita é que o homem tenha morrido em um acidente. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Segundo informações da Rodovias do Tietê, o corpo foi encontrado pela equipe da Conservação que estava fazendo a poda da vegetação. Foi constatado que o homem estava dentro de uma vala entrelaçado com a vegetação. Estima-se, pelos vestígios, que houve colisão com atenuador de impacto. O mesmo seguia em direção a Botucatu, em uma reta e declive e por motivos a serem esclarecidos veio a cruzar a pista para o sentido leste, vindo a sofrer a queda na ribanceira.