Pronto Socorro Adulto de Botucatu formaliza parceria com foco no cuidado com a saúde mental

Uma parceria entre o Pronto-Socorro Adulto (PSA), unidade gerida pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), e o Instituto CUIDA permitirá que pacientes do serviço hospitalar, especialmente jovens em riscos de suicídio, sejam encaminhados ao Instituto para receber atendimento em saúde mental.

A iniciativa com o PSA, que teve início em dezembro de 2020, surgiu da necessidade de os pacientes seguirem com atendimento ambulatorial diante de transtornos mentais. Desde então, o PSA encaminha os pacientes em risco de suicídio para atendimento no CUIDA, que realiza o acolhimento e o tratamento com as práticas integrativas e avaliação interdisciplinar periódica. O Instituto ainda direciona os pacientes para manterem o tratamento convencional na rede básica que são realizados no posto de saúde e nos CAPES.

De acordo com a médica do PSA e voluntária do Instituto CUIDA, Drª Júlia Beatriz Coelho, das 29 práticas regulamentadas atualmente pelo SUS, o CUIDA oferece: acupuntura, aromaterapia, arteterapia, auriculoterapia, constelação familiar, hipnoterapia, medicina tradicional chinesa, massoterapia, meditação, reflexoterapia, reiki, yoga, entre outras. “Buscamos investir em saúde mental visando aperfeiçoar essa modalidade de serviço em Botucatu, explica Drª Júlia.

Encaminhamentos

Para realizar o encaminhamento dos pacientes do PSA para o Instituto CUIDA, alguns critérios são estabelecidos, tais como:

.Qualquer idade;

.Ambos os sexos;

. Transtornos mentais classificados nos Códigos Internacionais de Doenças (CID’s):

– Transtornos do humor [afetivos]

– Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o estresse e transtornos somatoformes

– Síndromes comportamentais associadas a disfunções fisiológicas e a fatores físicos;

. Ideação suicida não estruturada e sem planejamento para o suicídio;

. Sem consumo ativo de álcool e outras drogas (mais de 1 ano sem uso) ;

. Com cuidador determinado;

.Familiares de pacientes de autoextermínio em sofrimento emocional pelo luto de qualquer idade.

O papel do Instituto

Todos os pacientes passam por avaliações periódicas com objetivo de acompanhar o desenvolvimento do tratamento por uma equipe interdisciplinar. Foram estabelecidos protocolos clínicos para supervisão de efetividade por meio das várias áreas do cuidado.

Além disso, também realiza atendimento em pósvenção, que compreende a assistência dada às famílias que sofrem o luto provocado pelo suicídio de algum familiar.

Serviço:

Endereço: Rua Antônio Hermelindo Soares, n. 50 – Vila São Luiz, Botucatu/SP

Fone: (14) 99172-4353

Facebook: @INSTITUTOCUIDA

Instagram: c.u.i.d.a

Horários de Funcionamento:

De 2ª a 6ª feira das 9h às 21h

Sábados das 9h às 17h

Responsável Técnica: Dra. Júlia Beatriz Coelho CRM: 174042