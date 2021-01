Avaré: alvará para empresas em 2021 será feito pela internet

Documento obrigatório atesta que a empresa está apta a atuar de forma legal

Da Redação

O Alvará 2021 pode ser solicitado pela internet. O documento obrigatório atesta que a empresa está apta a atuar de forma legal. O método é prático e seguro. O primeiro passo é entrar em contato com o Departamento de ISS/Alvará pelo e-mail iss@avare.sp.gov.br.

É necessário encaminhar o CNPJ ou a Inscrição Municipal. O setor vai conferir a documentação e verificar se o processo poderá ter continuidade. Após a conferência do setor, o interessado deve acessar o site avare.sp.gov.br e clicar no banner “Serviços Online”, que fica no meio da página eletrônica, e depois no ícone “Serviços”.

Em seguida, é só clicar na aba “Alvará”, “Emitir Alvará” e preencher o formulário com as informações solicitadas, entre elas a Inscrição Municipal. Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com Departamento de ISS/Alvará pelo telefone (14) 3711-2532.