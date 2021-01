Botucatu: Com leitos Covid perto da ocupação total, HC adota novas medidas essenciais

Medidas adotadas passam a valer em caráter imediato e emergencial

Do Leia Notícias

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) emitiu uma nota nesta sexta-feira, 15, assinada pelo Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, sobre a implantação de estratégias e medidas essenciais para assegurar atendimento ao paciente de Covid-19.

Acompanhe abaixo a íntegra da nota:

Em função da alta do número de casos de COVID-19 no Estado de São, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), instituição reconhecida oficialmente pelo Governo do Estado de São Paulo como hospital referência para tratamento de casos graves da COVID-19 e que abrange 68 municípios da DRS VI Bauru, esclarece que estabeleceu a implantação de estratégias e medidas essenciais para assegurar atendimento ao paciente neste momento de pandemia, onde já nos aproximamos de alcançar a taxa máxima de ocupação de leitos.

– Redução de atendimentos e internações eletivas, com o objetivo de manter o maior número de leitos disponíveis para o tratamento da COVID-19, evitando uma possível superlotação. Atendimentos aos casos de urgência e emergência serão mantidos;

– Readequação de postos de trabalho dos servidores; para garantir uma melhor estrutura e assistência à população;

– Limitação da circulação de pessoas no Complexo HC, com o intuito de proteger pacientes, servidores e público em geral, evitando aglomerações.

O HCFMB reitera que se dedica diariamente para garantir atendimento digno e de qualidade a todos os pacientes neste momento, e tem uma grande equipe engajada para que estas medidas garantam seu comprometimento no atendimento a todas às cidades pertencentes à DRS VI.

Por fim, pedimos a todos que mantenham os cuidados essenciais, como o uso de máscara, álcool gel e que evitem aglomerações. Com essas medidas, cuidamos da nossa saúde e do próximo. A conscientização é o nosso maior apoio neste momento.

Atenciosamente,

André Luis Balbi

Superintendente do HCFMB