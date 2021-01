Botucatu e região regridem para a Fase Laranja do Plano SP

Botucatu registrou 865 novos casos desde 1° de janeiro

Da Redação

A nova atualização do Plano SP de combate a covid-19 e a retomada das atividades econômicas no Estado colocou diversas regiões em fase de alerta. Botucatu e cidades do entorno foram pras a Fase Laranja (2), com mais medidas restritivas.

Reclassificação foi adiantada em uma semana devido a expansão da doença em todo o Estado, incluindo Botucatu, que registrou 865 novos casos desde 1° de janeiro. A doença matou 9 pessoas neste período.

Confira as limitações na Fase 2 (Laranja)

Shopping Center

Capacidade 40% limitada

Horário reduzido (8 horas): Após as 6h e antes das 20h

Praças de alimentação: funcionamento de acordo com a categoria do estabelecimento

Adoção dos protocolos geral e setorial específicos

Comércio

Capacidade 40% limitada

Horário reduzido (8 horas): Após as 6h e antes das 20h

Adoção dos protocolos geral e setorial específicos

Serviços

Capacidade 40% limitada

Horário reduzido (8 horas): Após as 6h e antes das 20h

Adoção dos protocolos geral e setorial específicos

Restaurantes, Lanchonetes e Bares

Capacidade 40% limitada

Horário reduzido (8 horas): Após as 6h e antes das 20h

Consumo local e atendimento exclusivo para clientes sentados

Venda de bebidas alcóolicas até as 20h

Adoção dos protocolos geral e setorial específico

Salões de beleza e cabeleireiros

Capacidade 40% limitada

Horário reduzido (8 horas): Após as 6h e antes das 20h

Adoção dos protocolos geral e setorial específico

Academias

Capacidade 40% limitada

Horário reduzido (8 horas): Após as 6h e antes das 20h

Agendamento prévio e hora marcada

Permissão apenas de aulas e práticas individuais, suspensas as aulas e práticas em grupo

Adoção dos protocolos geral e setorial específicos

Eventos e atividades culturais