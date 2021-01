Local está com trânsito impedido

Da Redação

A pancada de chuva que caiu sobre Botucatu na noite desta sexta-feira, 15 de janeiro, provocou transtornos em alguns pontos da Cidade.

Um desses locais é a Avenida Vital Brasil, na região do Terminal Rodoviário e um clube esportivo. Naquele trecho há uma baixada e entroncamento do córrego Água Fria. As águas subiram rapidamente tomando a pista.

A Defesa Civil interditou o acesso devido ao perigo na passagem de veículos ou mesmo pedestres.