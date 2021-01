Correios farão leilões para vender mais de 50 imóveis em janeiro e fevereiro

Os Correios venderão mais de 50 imóveis entre terrenos, apartamentos e prédios comerciais nos meses de janeiro e fevereiro. Os imóveis que vão a leilão estão em 11 estados e no Distrito Federal e fazem parte do Feirão de Imóveis dos Correios.

“Os imóveis estão sendo vendidos após uma análise que demonstrou que eles não estão agregando valor ao negócio da empresa. São considerados ociosos”, explicou a superintendente executiva de infraestrutura dos Correios, Ana Lúcia Meira de Veiga.

“É decorrente da necessidade da empresa de reduzir despesas e, ao mesmo tempo, gerar recursos para investimentos naquilo que realmente importa para a empresa, tais como investimentos também em novos imóveis, máquinas e veículos. Enfim, uma série de itens que vão contribuir para o melhor desempenho da empresa”, ressaltou a superintendente executiva.

São ofertas em Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Serão leiloados 130 imóveis

Um dos editais mais aguardados, de acordo com os Correios, já foi lançado e tem licitação prevista para o próximo dia 20. É o de um prédio com cinco andares localizado no centro de Recife (PE), às margens do Rio Capiberibe, que tem grande potencial para uso comercial.

Os editais já lançados têm informações como o preço de venda e outros detalhes dos certames e estão disponíveis na página do Feirão. Para participar das licitações, os interessados devem recolher caução e apresentar as propostas, em envelopes fechados, que serão abertos apenas na data marcada.

A superintendente executiva de infraestrutura dos Correios, Ana Lúcia Meira de Veiga, disse que, ao longo do ano, serão leiloados 130 imóveis.

Oferta dos imóveis

No site do Feirão de Imóveis dos Correios é possível fazer buscas por tipo, localidade e finalidade dos imóveis. Lá ainda estão informações sobre a descrição, documentação e a região onde estão localizados.

Também é possível conferir vídeos com imagens panorâmicas dos imóveis do Feirão. Assim, os interessados podem conhecer os detalhes dessas construções. Os interessados podem agendar visitas presenciais.

