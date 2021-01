Enem: confira as orientações do Inep para os participantes

Provas estão mantidas para janeiro e fevereiro de 2021

Da Agência Educa Mais Brasil

Neste final de semana será aplicada a primeira parte da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em virtude da pandemia do novo coronavírus, o edital trouxe novos critérios que deverão ser obedecidos pelos candidatos.

Para evitar a transmissão do vírus, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) adotou o uso de máscara de proteção facial durante todo período da prova, bem como a disponibilização de álcool em gel em todos os locais de prova. A revista eletrônica nos locais de provas, com detector de metais, também respeitará os protocolos de prevenção.

Confira, a seguir, as orientações do Inep para o Enem 2020:

Horário de abertura dos portões

Como medida de segurança para evitar aglomeração, os portões dos locais de aplicação serão abertos mais cedo, às 11h30 (horário de Brasília). Assim, o participante terá até 1 hora e 30 minutos para acessar o local de prova.

Abertura dos portões: 11h30

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas 1º dia: 19h

Término das provas 2º dia: 18h30

Cartão de confirmação

Apesar de não ser obrigatório o Inep recomenda que o participante leve o Cartão de Confirmação de Inscrição nos dias de aplicação para facilitar a localização da sala e evitar possíveis transtornos. O documento está disponível na Página do Participante.

Documento oficial deve ser apresentado

Será obrigatório apresentar via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Entre os documentos aceitos estão cédulas de identidade, passaporte e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de acordo com a Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, como também a Carteira de Trabalho e Previdência Social (impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997).

Caneta preta

A única caneta aceita para preencher o cartão-resposta é a esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.

Aparelhos eletrônicos devem ser desligados

Aparelhos eletrônicos como celular, tablet, pulseiras e relógios inteligentes devem ter todos os aplicativos, funções e sistemas desativados e desligados, incluindo alarmes, no envelope porta-objetos lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.

Cronograma Enem 2020

Provas impressas: 17 e 24 de janeiro

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro

Reaplicação da prova: 23 e 24 de fevereiro

Resultados: a partir de 29 de março

*Com informações do Inep