Homem morre ao receber choque e cair de escada na Vila Maria

Da Redação

Um homem morreu na tarde desta sexta-feira, 15 de janeiro, ao receber uma descarga elétrica e cair da escada, em uma residência na Vila Maria.

O fato ocorreu na Rua Pandiá Calógeras e informações iniciais dão conta que o homem (que não teve idade ou identidade revelada), fazia serviços de manutenção na residência quando, em contato com a rede elétrica veio a receber descarga elétrica.

O homem caiu da escada e bateu a cabeça no chão. A equipe do SAMU foi acionada, mas a vítima veio a falecer. Polícia Científica compareceu e a Polícia Civil vai investigar as causas.