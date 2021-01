Itatinga tem mais uma morte pela covid-19; é a 9ª pessoa vitimada desde o início da pandemia

Cidade possui 439 casos confirmados do novo coronavírus

Da Redação

A pandemia de covid-19 continua a fazer diversas vítimas fatais nas cidades da região. Dessa vez, Itatinga registrou sua 9ª morte pela doença. Vítima é uma homem de 62 anos, que estava internado no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB).

Segundo o Comitê de Contingência para Coronavírus de Itatinga, a Cidade possui 439 casos confirmados do novo coronavírus, com 387 pessoas recuperadas da doença. A maior incidência da doença está em homens (230) do que e mulheres (209).