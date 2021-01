“Tenho compromisso com universidade aberta ao mundo que a cerca”, diz Pasqual Barretti ao assumir reitoria da Unesp

Evento, que teve a presença do governador João Doria, obedeceu a todos os protocolos sanitários

Da Redação

Em uma cerimônia restrita realizada nesta quinta-feira (14 de janeiro) no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo, os professores Pasqual Barretti e Maysa Furlan tomaram posse como reitor e vice-reitora da Unesp para o quadriênio 2021-2024. O evento, que teve a presença do governador João Doria, obedeceu a todos os protocolos sanitários para garantir a segurança dos presentes no contexto da pandemia de Covid-19.

O governador presidiu os trabalhos e abriu seu discurso enaltecendo a atuação da Unesp no ensino, na pesquisa e na extensão de serviços à comunidade “É uma cerimônia que reitera o compromisso de preservar a excelência da Unesp. Um orgulho do Estado de São Paulo”, celebrou o governador, que também destacou a adoção do sistema de cotas para alunos de escolas públicas, que já representam 50% dos alunos que ingressam nos cursos de graduação da universidade.

O cenário de pandemia exigiu a organização de um evento discreto e restrito no número de convidados. A professora Maria Cristina Pereira Lima, da Faculdade de Medicina do câmpus de Botucatu (FMB), foi a escolhida para representar o Conselho Universitário na cerimônia.

Em sua fala inaugural, o novo reitor da Unesp, Pasqual Barretti, comprometeu-se com a união da universidade e a ampliação do diálogo com a sociedade. “Essa sofrida sociedade que nos financia não espera que nos vejamos como uma associação ou uma simples comunidade. Nosso orçamento não é nosso, é outorgado pelo povo paulista, que espera muito de nós, especialmente em um momento tão dramático. Assumo o compromisso de uma instituição reflexiva, transparente e aberta ao mundo que a cerca”, afirmou o professor da Faculdade de Medicina de Botucatu.

A chapa encabeçada pelo professor Pasqual Barretti e pela professora Maysa Furlan foi eleita com 50,64% dos votos em eleição realizada no último dia 13 de outubro. No total, 7.264 pessoas entre docentes, técnico-administrativos e discentes participaram da eleição.

Lembrando o período autoritário vivido pelo país décadas atrás e que ganhou força nos anos recentes, o novo reitor da Universidade também dedicou parte de sua fala à defesa da democracia, ressaltando legados importantes do período democrático, com especial destaque ao Sistema Único de Saúde. “O SUS muitas vezes injustamente massacrado é o SUS dos transplantes, da excelência no tratamento da Aids, dos medicamentos de alto custo, do Instituto Butantan e das vacinas. O SUS é o mais bem desenhado sistema de saúde do mundo, o maior exemplo de inclusão social do Brasil em 521 anos”, disse.

Acompanhe o vídeo da cerimônia de posse:

Diversidade

Docente do Instituto de Química de Araraquara, a professora Maysa Furlan trouxe para seu discurso a importância das mulheres na construção do plano de gestão e na sua formação pessoal, em especial à sua mãe. “Era uma guerreira. Muito moça foi morar só, estudar e assumir sua carreira de professora no então conhecido como sertão do Estado de São Paulo”, lembrou, emocionada, a nova vice-reitora. “Com meus pais aprendi que a mulher pode e deve extrapolar limites”, afirmou.

Maysa reforçou ainda a importância da diversidade na nova gestão, em linha com o perfil multicâmpus, inclusivo e interdisciplinar da universidade. “Neste ambiente, é possível aflorar a empatia e criar celeiros de criatividade que podem ser convertidos em usinas de ideias”, apontou a professora, que já foi assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa entre 2008 e 2016. “Temos a plena convicção que a diversidade promove a criatividade”, disse.

Currículos

O professor Pasqual Barretti é médico formado pela Faculdade de Medicina da Unesp (FMB), no câmpus Botucatu. Em 1986, foi contratado para lecionar na FMB, onde permanece até hoje, atuando como professor titular da disciplina de Nefrologia. Ao longo de sua carreira na Unesp, Barretti exerceu o cargo de superintendente do Hospital das Clínicas da FMB entre 2001 e 2005, foi presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), entre 2005 e 2015, e foi diretor da Faculdade de Medicina, entre 2015 e 2019. É bolsista de produtividade em pesquisa, nível 2, do CNPq, e sua atuação em pesquisa tem ênfase nas complicações infecciosas da diálise peritoneal.

A professora Maysa Furlan é professora titular do Instituto de Química (IQ) da Unesp, no câmpus de Araraquara, onde já foi diretora (2004 a 2008) e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Química (2000 a 2004). Entre 2008 e 2016, foi assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa. Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC), Maysa Furlan realizou pós-doc no Institute of Biological Chemistry da Washington State University, nos EUA, e é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1A, com experiência na área de Química Orgânica, especialmente nos aspectos estruturais, biológicos e biossintéticos de Produtos Naturais, com ênfase em Biologia Sintética.