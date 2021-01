Caio Induscar vende ônibus para empresa na Polinésia Francesa

Eles serão destinados para o transporte escolar na cidade de Papeete, capital do país

Da Redação

A empresa Tahiti Automobiles adquiriu dois veículos no modelo F2500, produzidos pela marca Caio. Os novos ônibus seguirão para o arquipélago do Tahiti, localizado na Polinésia Francesa. Eles serão destinados para o transporte escolar na cidade de Papeete, capital do país, também conhecida por seus cenários deslumbrantes, belas praias e paisagens.

Os veículos possuem vedação especial contra poeira, gancho de reboque dianteiro e guarda lamas para facilitar o trânsito tanto em zonas urbanas como em áreas rurais de difícil acesso. O salão interno dos veículos é equipado com iluminação em LED, porta pacotes modelo executivo e cortinas em tecido.

Todas as unidades possuem itens como ar-condicionado, itinerários em LED e poltronas no modelo escolar, totalmente estofadas, visando o conforto dos passageiros.

Pensando na segurança dos estudantes, também são equipados com portas tipo fole, que possuem acionamento eletropneumático e bloqueadores, os quais evitam abertura inesperada durante o trajeto.

Sobre o modelo midi F2500

Das duas unidades adquiridas, uma possui comprimento total de 11.890 mm, acomoda 59 passageiros sentados mais o motorista.

Já o outro veículo tem o comprimento total de 9.785 mm e acomoda 33 passageiros sentados mais o motorista. Também possui elevador, destinado para pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos. Esta é a primeira unidade exportada pela Caio para o Tahiti com esse diferencial.