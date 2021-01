GCM faz surpresa no aniversário de menino que tinha o sonho de conhecer uma viatura

Agentes ainda levaram bolo, refrigerante e uma camiseta do Projeto “Patrulha da Paz”

Da Redação

O pequeno Ivan de Oliveira, morador do Jardim Flamboyant, em Botucatu, é admirador do trabalho da Guarda Civil Municipal. Sua mãe entrou em contato com a equipe que faz o patrulhamento preventivo comunitário no bairro e contou que seu filho, que é especial, faria aniversário no dia 15 e seu sonho era conhecer uma viatura da GCM.