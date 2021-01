Prefeitura de Avaré lança o aplicativo “Fala, Cidadão”

Plataforma permite que o morador envie reclamações, denúncias, sugestões e elogios

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré lançou o aplicativo “Fala, Cidadão”, um canal gratuito de comunicação entre a administração pública e a população.

A plataforma permite que o morador envie reclamações, denúncias, sugestões e elogios. A ferramenta digital auxilia as prefeituras na construção de uma cidade melhor por meio de um dispositivo acessível a todos: o celular.

A partir de alertas criados pela população, a administração municipal poderá identificar necessidades e atender demandas com mais rapidez.

Por meio de um painel administrativo, a Prefeitura terá total controle sobre as ocorrências, categorizando-as, gerando filtros e relatórios, além de atualizar o status de cada processo, tudo via web, online e 100% seguro.

Como baixar

O “Fala, Cidadão” pode ser baixado na loja digital Play Store. Depois é só seguir o passo a passo do próprio aplicativo para efetuar o cadastro. A plataforma permite que o cidadão acompanhe o andamento de sua solicitação.

O acesso à ferramenta também pode ser feito por meio do site avare.sp.gov.br. Clicando no banner “Fala, Cidadão”, no rodapé da página eletrônica, o usuário será direcionado para o espaço onde o aplicativo pode ser baixado.