Hospital das Clínicas de Botucatu atinge 100% de ocupação em UTI para Covid-19 e fila de espera

Da Redação

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) atingiu neste domingo, 17 de janeiro, toda sua capacidade de disponibilidade de leitos em terapia intensiva (UTI) exclusivos para Covid-19.

Conforme dados do próprio hospital, todas as 30 vagas estão em uso. Em 6 de janeiro a unidade havia ampliado a oferta em mais seis espaços.

Além das 30 vagas ocupadas, há 16 pacientes aguardando admissão ou chegada no HC, sendo 4 pacientes no Pronto Socorro Adulto (PSA) de Botucatu, seis pacientes no Pronto Socorro Referenciado (PSR) e 6 pacientes via CROSS.

A enfermaria exclusiva para Covid-19 t 30 das 50 vagas em uso.