Hospital das Clínicas de Botucatu criará Unidade de Cuidados Intermediários da Covid-19 para amenizar ocupação de UTI

Por Flávio Fogueral

Após chegar à sua capacidade total de ocupação em leitos de terapia intensiva (UTI) exclusivos para covid-19, a superintendência do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) anunciou a criação de uma Unidade de Cuidados Intermediários. Decisão ocorreu neste domingo, 17 de janeiro, quando as 30 vagas se esgotaram.

Por meio de nota oficial, o HCFMB- unidade vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), salientou que serão utilizados leitos de enfermarias onde serão internados pacientes que precisam de cuidados específicos e que que aguardam leito de UTI. Também foi anunciada a reabertura imediata do Hospital Estadual Botucatu (HEBo), onde serão atendidos pacientes portadores de outras patologias (covid negativos).

Conforme o hospital, originalmente estão disponíveis 24 leitos mantidos pelo Ministério da Saúde e 6 leitos mantidos com recursos próprios do HCFMB. “Essas medidas visam facilitar o fluxo de pacientes na nossa UTI COVID, gerando uma maior rotatividade de vagas. Seguiremos as orientações da CROSS e da DRS VI Bauru caso não consigamos disponibilizar leitos de UTI-COVID mesmo com estas medidas”, salientou o superintendente André Balbi.

Além das vagas em terapia intensiva, o hospital ainda disponibiliza 50 vagas em enfermarias exclusivas para covid-19, sendo que a ocupação neste domingo (17) é de 30 vagas. Ao todo, 60 pessoas de todo o Estado estão internadas na unidade. Há uma fila de 16 pacientes positivos para covid-19 esperando por alocação no hospital visando tratamento.

