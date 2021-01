Hospital das Clínicas ainda tem fila de espera para internação na UTI de Covid-19; taxa atual é de 86% de ocupação

Unidade referenciada pelo SUS está com 26 das 30 vagas em uso

Da Redação

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), unidade referenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de Covid-19 atingiu 100% de sua capacidade em leitos de terapia intensiva (UTI) no domingo, 17 de janeiro. Um dia após medidas como ativação de espaços, a instituição teve ampliação de sua capacidade de atendimento.

No entanto, dez pacientes com Covid-19 aguardam admissão para tratamento no hospital. Desse total, dois pacientes no Pronto Socorro Adulto (PSA), dois no Pronto Socorro Referenciado (PSR) e mais seis pessoas via Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS).

Nesta segunda-feira, a taxa de ocupação de leito UTI para covid-19 está em 86%, 26 das 30 vagas em uso. Ao todo, o hospital tem 56 pessoas internadas para tratamento do novo coronavírus. Desde o início da pandemia são 113 mortes e 234 recuperados.

Altas

Nas últimas 24 horas, uma alta de paciente com diagnóstico confirmado de COVID-19 foi registrada no HCFMB. Um homem, de 54 anos, morador de Botucatu.