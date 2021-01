Lelo Pagani assume vaga de vereador na Câmara de Botucatu

Pagani recebeu 1.308 votos na eleição de novembro passado, sendo suplente pelo PSDB

Da Redação

Respeitando os protocolos de segurança sanitária, aconteceu na noite desta segunda-feira, 18/01, a sessão de posse do vereador Lelo Pagani na Câmara Municipal de Botucatu. A sessão foi conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Palhinha (DEM), e acompanhada presencialmente pelos vereadores Abelardo, Cula, Claudia Gabriel, Érika Liao, Marcelo Sleiman, Silvio dos Santos, Rose Ielo e Sargento Laudo.

A convocação de suplente é prevista no Regimento Interno da Casa (artigo 287) quando, por exemplo, o titular da vaga se licencia do Legislativo para encabeçar função de Secretário Municipal ou equivalente no Executivo. Foi o que aconteceu neste caso: Lelo Pagani substitui o vereador Curumim, licenciado para assumir o cargo de Secretário Municipal de Participação Popular e Comunicação. Este é seu quarto mandato e ele foi eleito primeiro suplente pelo PSDB após ter recebido 1.308 votos na eleição de novembro passado.