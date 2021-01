Primeiros lotes das vacinas contra a Covid-19 já estão a caminho de Botucatu

Cerca de 3 mil servidores devem ser vacinados, além dos contratados pelas empresas terceirizadas

Da Redação

Dois caminhões com as primeiras doses da vacina CoronaVac, contra a Covid-19 saíram na manhã desta segunda-feira, 18 de janeiro, da capital paulista com destino ao Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB). As informações são do telejornal Bom Dia SP, que mostrou imagens aéreas dos veículos já na Rodovia Castello Branco.

O HCFMB foi selecionado para a fase prioritária da vacinação por ser hospital-escola regional, com maior fluxo de pacientes em suas áreas de atuação. As equipes multiprofissionais do hospital já trabalham com um plano de vacinação que será iniciado ainda nesta semana, e que prioriza a aplicação das primeiras doses aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate a COVID-19.

Cerca de 3 mil servidores devem ser vacinados no HC, além dos contratados pelas empresas terceirizadas. Expectativa que a imunização destes profissionais comece amanhã.