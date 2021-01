Vacinação em Botucatu terá início por profissionais da saúde e indígenas

Ação ocorre um dia após a Anvisa liberar o uso emergencial da CoronaVac

Da Redação

O dia 18 de janeiro de 2021 será histórico para Botucatu. Quase um ano sob a sombra de uma pandemia que matou mais de 68 pessoas e infectou mais de 5200 moradores, terá início a vacinação contra a Covid-19. A ação ocorre um dia após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar o uso emergencial da CoronaVac, que será produzida pelo Instituto Butantan.

No entanto, esta imunização atenderá critérios de grupos prioritários. Mais de 4.400 doses do imunizantes foram enviadas ao município e serão aplicadas em profissionais da saúde que atuam na linha da frente. Os trabalhos ocorrerão no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e que é polo regional no tratamento da doença. As populações indígenas também serão priorizadas neste momento.

O cronograma de vacinação no Estado estabelece cinco etapas de vacinação. Na primeira fase, a previsão é que 9 milhões de pessoas sejam imunizadas, com a aplicação de 18 milhões de doses. Até o dia 28 de março, a estimativa é que quase 20% dos 46 milhões de habitantes do estado estejam imunizados com as doses da Coronavac.

De acordo com o estudo enviado à Anvisa, a vacina do Butantan evita 100% contra casos graves e moderados e 78% contra casos leves.

Um site (https://www.vacinaja.sp.gov.br/) foi criado pelo governo paulista para fazer pré-cadastro a todos os moradores do Estado. O pré-cadastro não é um agendamento, mas vai garantir um atendimento mais rápido nos locais de vacinação e evitar a formação de aglomerações. O fornecimento das informações é opcional, mas a participação de cada um vai ajudar toda a sociedade.

Quem não conseguir fazer o pré-cadastro não precisa se preocupar, pois a vacinação também será feita sem ele. Apenas será necessário fazer o cadastro completo na unidade de vacinação. A maior parte dos profissionais de saúde vai receber a vacina nos seus locais de trabalho.