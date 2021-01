Volta das aulas presenciais em Botucatu é adiada para 22 de fevereiro; decisão de retorno será dos pais

Com a regressão das fases do Plano SP, o retorno presencial não se tornou possível

Do Leia Notícias

Botucatu poderá ter o retorno das aulas presenciais no dia 22 de fevereiro para os alunos da rede pública estadual, municipal e particular.

De acordo com o Prefeito Mario Pardini (PSDB), a decisão de enviar os filhos para as aulas hibridas (parte presencial e parte online) será dos pais. A volta seguirá as condições epidemiológicas da cidade na época do retorno. Anteriormente, o Governo do Estado de SP havia liberado o retorno presencial a partir do dia primeiro de fevereiro.