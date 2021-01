Botucatu: prefeito anuncia medidas restritivas e maior fiscalização em supermercados

Prefeito anunciou maior rigor na fiscalização

Da Redação

Supermercados passarão a ter maior fiscalização por parte da Prefeitura de Botucatu para evitar aglomerações em suas lojas.

Medida foi anunciada pelo prefeito Mário Pardini na tarde desta terça-feira, 19 de janeiro, após reunião com donos e representantes do setor.

Segundo o Chefe do Executivo, será permitido o ingresso de apenas uma pessoa por família para as compras. Tal determinação já era adotada nos meses iniciais da Pandemia, mas que as empresas passaram a afrouxar.

Outra medida é novamente a aferição de temperatura corporal, algo que em alguns supermercados da região Central e de bairros periféricos não ocorria mais.

“Particularmente presenciei situações em Supermercados da Cidade que desrespeitaram o decreto que publicamos ainda no início da pandemia. Por isso, chamei os representantes das maiores redes da Cidade para cobrar uma postura adequada”, frisou o prefeito.

“É obrigação dessas instituições oferecerem álcool em gel a clientes e funcionários e higienizarem com frequência os carrinhos e cestas. Com rigor fiscalizaremos tudo isso e seremos implacáveis na aplicação de multas. Não é momento de relaxarmos a atenção a essa pandemia. Pelo contrário, precisamos nos cuidar, cuidar de nossas famílias e do próximo”, salientou Pardini.

Botucatu tem mais de 5.300 casos confirmados de Covid-19, com aumento considerável desde dezembro. Além disso, 68 pessoas morreram da doença, sendo nove apenas em janeiro.