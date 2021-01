Comércio de Botucatu define novo horário de funcionamento para seguir Plano SP

As medidas valerão até 7 de fevereiro, quando expira a atual avaliação de classificação

Da Redação

Após a reclassificação de Botucatu para a Fase Laranja no Plano SP de combate à covid-19, o comércio local terá novos horários de funcionamento. Documento assinado pelos presidentes dos Sindicatos do Comércio Varejista de Botucatu, Fátima Baldini, e do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Botucatu, Sérgio Ortiz, durante oito horas.

As medidas valerão até 7 de fevereiro, quando expira a atual avaliação de classificação. Lojas ficarão abertas das 10 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e das 9 às 17 horas aos sábados. Exceção fica por conta de supermercados, lojas de gêneros alimentícios, óticas e lojas de materiais de construção.

Todos os estabelecimentos deverão manter protocolos de higiene e capacidade limitada a 40% do público.